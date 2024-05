Giornata dell’ipertensione: venerdì 17 maggio controlli gratuiti in piazza San Fedele a Como

Gli specialisti dell’ipertensione di Asst Lariana saranno in piazza per una mattinata di sensibilizzazione e controlli gratuiti. Il prossimo venerdì, 17 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l’Ipertensione, l’equipe del Centro Ipertensione della Casa di Comunità di via Napoleona, coordinato dal primario di Geriatria, il professor Andrea Maria Maresca, sarà a Como a disposizione della popolazione.

Dalle 9 alle 13, nella centralissima piazza San Fedele, sarà allestito un gazebo dove geriatri e infermieri di Asst Lariana, con il supporto dei tirocinanti del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi dell’Insubria e dei volontari del Comitato di Como della Croce Rossa, effettueranno una serie di controlli gratuiti.

Gli operatori effettueranno la misurazione della pressione arteriosa e il calcolo dei fattori di rischio cardiovascolare. Inoltre sarà possibile avere un colloquio informativo con uno specialista e apprendere il corretto uso dei dispositivi casalinghi per il monitoraggio della pressione.

«I dati più recenti confermano che oltre il 30% della popolazione italiana adulta è affetta da ipertensione arteriosa, con percentuali ampiamente superiori nelle fasce più avanzate di età. Una condizione in aumento anche tra bambini, adolescenti e giovani e pari a circa il 10% – spiega il professor Maresca, docente all’Università degli Studi dell’Insubria di Medicina Interna nonchè direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria – A questi dati si aggiunga che almeno il 30% degli italiani è iperteso ma ignora del tutto di esserlo. Se si considera che l’ipertensione arteriosa rappresenta la più importante causa di malattie cardiovascolari, come l’infarto miocardico, l’ictus cerebrale, lo scompenso cardiaco, la fibrillazione atriale e contribuisce allo sviluppo di insufficienza renale cronica, risulta fondamentale sensibilizzare la popolazione alla prevenzione e al controllo dei valori della pressione».

Il Centro per la diagnosi e la cura dell’ipertensione arteriosa, attivo al settimo piano della Casa di Comunità Napoleona a Como, è aperto due giorni a settimana. Per prenotare un appuntamento, attraverso la consueta impegnativa redatta dal proprio medico di medicina generale, è possibile chiamare il Call Center Regionale dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) al numero verde 800 638 638 (gratuito da rete fissa) o allo 02 99 95 99 (a pagamento da cellulare al costo previsto dal proprio piano tariffario).