Giornata di colloqui di selezione a Varese. Iscrizioni entro lunedì 20 maggio

Il prossimo 22 maggio si terrà a Varese il Job Day organizzato dal Centro per l’impiego di Varese in collaborazione con l’agenzia Randstad. Sarà una giornata di colloqui di selezione dedicata a opportunità di lavoro nei settori Alimentare – Metalmeccanico – Chimico – Gomma Plastica – Logistica.

Le persone che sono in cerca di un lavoro avranno la possibilità di conoscere le posizioni di lavoro disponibili in questi ambiti lavorativi nel territorio di Varese, consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere un colloquio di lavoro con operatori del Centro per l’Impiego e dell’Agenzia per il Lavoro Randstad.

La finalità dell’iniziativa è facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per dare una risposta ai datori di lavoro e a chi è in cerca di un’occupazione. Ci saranno opportunità di lavoro anche per le persone con disabilità. Oltre 70 le posizioni ricercate, proposte da aziende del territorio, di piccola, ma anche di media e grande dimensione, che spazieranno su varie figure professionali, soprattutto dell’area produzione, ma non solo.

Durante la giornata sarà inoltre possibile avere un colloquio personalizzato per la redazione del proprio cv. I cittadini potranno inoltre ottenere informazioni utili sui servizi proposti dallo sportello Informagiovani/Informalavoro del Comune di Varese.

L’evento si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 17 presso Villa Recalcati, in piazza Libertà 1 a Varese.

I cittadini interessati dovranno prenotare la propria partecipazione accedendo dal seguente link https://forms.office.com/e/i4je8x54Dk al form di iscrizione entro il 20 maggio 2024.

È fondamentale presentarsi al colloquio con il proprio Curriculum Vitae aggiornato. Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile far riferimento al Centro per l’Impiego di Varese alla mail presel.cpivarese@provincia.va.it indicando nell’oggetto JOB DAY 22/5 o telefonare al numero 0332/288386.