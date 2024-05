Giornata di prevenzione gratuita a Luino: un incontro di salute e solidarietà

Una giornata di prevenzione gratuita, promossa dalla Croce Rossa Luino e Valli, dalla Lega Italiana Lotta ai Tumori delegazione Valcuvia e dal Rotary Club Luino Alto Verbano, si terrà il prossimo sabato 18 maggio a Luino. Un evento che si rivolge a tutti i cittadini interessati a fare un bilancio sulla propria salute attraverso diversi screening gratuiti.

L’iniziativa, che avrà luogo nel cuore della città, è un’opportunità imperdibile per accedere a controlli sanitari fondamentali senza alcun costo. I partecipanti potranno beneficiare di diversi tipi di screening offerti da professionisti qualificati. Tra questi, sarà possibile effettuare la misurazione della pressione arteriosa e degli screening per colesterolo e glicemia, condotti con dedizione e professionalità dalle Crocerossine.

In aggiunta, il dott. Franco Compagnoni e il dott. Edoardo Duratorre saranno disponibili per eseguire elettrocardiogrammi, uno strumento essenziale per la valutazione della salute cardiaca. Non meno importante, il dott. Angelo Ferloni offrirà check posturali per valutare l’allineamento e la salute della colonna vertebrale e delle articolazioni, mentre il dott. Zanni condurrà visite senologiche, cruciali per la prevenzione dei tumori al seno.

«Questo evento non solo mira a promuovere la consapevolezza sulla salute individuale, ma anche a rafforzare il legame tra le istituzioni benefiche e la comunità locale. Grazie al sostegno e all’organizzazione di entità autorevoli come la Croce Rossa, la LILT e il Rotary Club, la giornata promette di essere un’occasione di grande importanza per la prevenzione e la salute pubblica – commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli -. Invitiamo tutti i cittadini di Luino e dintorni a partecipare a questa iniziativa. È un’opportunità per prendersi cura della propria salute e, al tempo stesso, sostenere le organizzazioni che lavorano incessantemente per il benessere della nostra comunità».

«Nella mission del Rotary Club Laveno Luino AltoVerbano è ben delineata un’attenzione particolare verso il sociale, a questo punto possiamo dire meglio ancora quando l’interesse è rivolto al nostro territorio. Ecco perché abbiamo accolto con piacere la proposta della CRI Luino e Valli di collaborare alla realizzazione di questa giornata dedicata allo Screening Sanitario, per altro sappiamo tutti quanto la prevenzione sia essenziale per restare in buona salute – ha aggiunto Valeria Valentini, in rappresentanza del Rotary Club Laveno Luino AltoVerbano -. Speriamo sia solo l’inizio di una proficua collaborazione tra CRI e Rotary, quando le associazioni si uniscono può scaturire solo qualcosa di positivo per tutti».

«L’obbiettivo principale della LILT è vincere i tumori attraverso la prevenzione – conclude Maria Luisa Bragutti, in rappresentanza della Lilt sezione Valcuvia -. Da sempre il compito istituzionale prioritario della nostra associazione si riassume in un semplice concetto: prevenire è vivere. La prevenzione rappresenta ancora l’arma più efficace nella lotta contro il cancro, un dato confermato dalla ridotta mortalità per alcune neoplasie e dall’allungamento e miglioramento della qualità della vita del malato oncologico. Vi aspettiamo il 18 di maggio a Luino per fare prevenzione».