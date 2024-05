Giovani per il Clima: il Liceo Frattini e altri istituti insieme per un fumetto sulla sostenibilità

Il coinvolgimento degli studenti del liceo artistico A. Frattini di Varese e di altri istituti d’Italia nella creazione del fumetto “Il Giorno Perfetto: Come Vivere a Impatto Zero (o Quasi)” ha aggiunto un tocco creativo e innovativo alla promozione della sostenibilità. Presentato con orgoglio dai ragazzi del liceo varesino al Salone del Libro di Torino il 9 maggio e alla Città del Sole di Varese il 13 maggio, il fumetto, edito da Round Robin editrice e scaricabile a questo link rappresenta il risultato del talento e dell’impegno dei giovani studenti e studentesse di diverse città d’Italia.

Guidati dagli esperti di Round Robin, gli studenti hanno creato e disegnato separatamente, ognuno dalla propria aula e città, un capitolo del fumetto, con l’obiettivo comune di sensibilizzare sulle questioni legate alla sostenibilità e al cambiamento climatico.

La protagonista della storia, Alice, si trova bloccata in un loop temporale, costretta a rivivere più volte lo stesso giorno, quello del diploma, durante il quale cerca di rendere le sue azioni più sostenibili, influenzando positivamente l’ambiente circostante. Le pagine del fumetto non sono solo una storia disegnata, ma rappresentano un viaggio attraverso gli occhi e le idee dei giovani studenti d’Italia, evidenziando l’importanza dell’azione individuale e collettiva nella lotta contro il cambiamento climatico.

“Il Giorno Perfetto: Come Vivere a Impatto Zero (o Quasi)” si inserisce nel contesto più ampio del progetto “CLIC – Clima e Cittadinanza. Percorsi Digitali e di Partecipazione per le Nuove Generazioni in Difesa del Clima”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo all’interno della linea di finanziamento Educazione alla Cittadinanza Globale. Il progetto CLIC, ideato dalla Fondazione L’Albero della Vita ETS, è realizzato in collaborazione con Round Robin editrice, Il Sole Onlus, DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano, Bayty Baytik, Casa mia è casa tua e Terra!.