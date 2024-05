Giovanni Mori, candidato al Parlamento europeo, sarà a Varese il 28 maggio con il suo Impossibile Tour

L’evento si svolgerà alle ore 18.00 presso il circolo TuMiTurbi di Varese, in Via Carlo De Cristoforis

Giovanni Mori, candidato di punta di Alleanza Verdi Sinistra nella circoscrizione Nord-Ovest alle prossime europee, sarà a Varese martedì 28 maggio per incontrare e dialogare con cittadini e cittadine.

“Con l’Impossibile Tour raccontiamo la nostra visione di Europa che vogliamo portare all’Europarlamento. È un racconto di tante cose che credevamo impossibili (come i diritti di lavoratrici e lavoratori, le energie rinnovabili, la creazione stessa dell’Europa), che invece sono accadute, grazie a noi, alle persone e alla politica.” Aggiunge Giovanni Mori: “Solo per fare un esempio, fino al 1972 non esisteva il weekend, non esisteva la settimana lavorativa di 40 ora. Era

impossibile pensare di accorciarla. Sembrava impossibile, fino a quando non l’abbiamo fatto.”

L’evento si svolgerà alle ore 18.00 presso il circolo TuMiTurbi di Varese, in Via Carlo De Cristoforis.