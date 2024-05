Gli allievi del Centro Danza Millennium al Teatro Condominio di Gallarate

Con regia di Michela Marchioni, i centoventi allievi dei corsi accademici del Centro Danza Millennium Arte e Bellezza hanno presentato sabato 25 maggio al teatro Condominio di Gallarate lo spettacolo “Chasing Time”.

Rincorrere il tempo, come Alice fa col Bianconiglio, come il ticchettio di un orologio o l’ondeggiare di un pendolo. Come il rintocco di una campana che previene i festeggiamenti del “Waltz of the hours” di “Coppelia”, come l’armonia del susseguirsi delle ore del giorno e della notte che il genio di Ponchielli ha magistralmente racchiuso nel suo capolavoro “La Gioconda”.

Come le ultime ore di preghiera e convivio in “The last supper”. E poi il rock, partendo dagli anni 60 ed i loro giorni felici fino al sublime “Time” dei Pink Floyd.

Una serata che ha dimostrato l’alto livello raggiunto dagli allievi sia piccoli che grandi, coordinati e diretti dai cinque coreografi della scuola : Michela Marchioni, Clarissa Limongi, Marco Russo Volpe, Elena Perkhulina e Federico Mella.

Al termine della serata, Andrea Colombo, vicesindaco ed assessore allo sport e cultura di Lonate Pozzolo, ha premiato la diciottenne Lea Massironi con la medaglia di "Miglior allieva dell'Anno Accademico". Riconoscimento assegnato per gli ottimi risultati ottenuti con lezioni di danza quotidiane svolte in concomitanza agli studi liceali.

Molti i complimenti e gli applausi del pubblico presente, molti i messaggi di stima che i genitori hanno inviato alla Direttrice Artistica Michela Marchioni. Uno su tutti : «È stato un momento di arte e bellezza che mi ha lasciata senza parole. Ringrazio anche per il bel messaggio che ha comunicato con la premiazione della ragazza dimostrando ai giovani che è bello avere una passione e che con la giusta motivazione si possono ottenere risultati, ma anche ai “non più giovani” che esiste una fetta di ragazzi animati da sani sentimenti e grandi passioni, motivati ed in grado di fare sacrifici»