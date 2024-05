Gli anni Settanta incantano Saronno, pienone all’evento culturale a Villa Gianetti

Pienone all’evento sugli anni Settanta tenutosi domenica 19 maggio a Saronno. Due le sale di Villa Gianetti piene per l’incontro “Viaggio negli anni Settanta” moderato da Mariassunta Miglino e organizzato da Arcadia Saronno, Renaissence e La Città Sonora, con il patrocinio del Comune di Saronno.

Galleria fotografica Viaggio negli anni Settanta, Saronno 4 di 4

L’iniziativa ha fatto seguito all’incontro organizzato lo scorso ottobre sul Sessantotto e ha visto intervenire i docenti Annalisa Podestà, Tamara Grilli, Alfonso Indelicato, Stefano Pergreffi, Stefano Natrella, il giornalista saronnese Lucio Bergamaschi, l’avvocato Gigliola Pirotta e la musica di La Città Sonora con due giovani interpreti (foto di copertina di Edio Bision).

«Sono felice del riscontro positivo del pubblico ed emozionata per la grande partecipazione» ha commentato Mariassunta Miglino, ex assessore alla Cultura del Comune di Saronno, che ha organizzato l’evento con il supporto delle tre associazioni.

«Ringrazio i presenti e anche quanti in piedi non sono riusciti a trovare posto a sedere nonostante le due sale della Villa Gianetti. Grazie alle parole di stima e di affetto – conclude -. L’appuntamento è per gli Anni 80 in autunno!».