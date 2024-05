Gli appuntamenti elettorali di “Gavirate s’è desta” nel primo weekend di maggio

Nel prossimo fine settimana la nostra squadra di “Gavirate s’è desta” sarà impegnata in diversi appuntamenti elettorali nei quali, di fatto, daremo il via ufficialmente alla campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative del 8 e 9.

Primo appuntamento sarà venerdì 3 maggio dalle ore 9.30 alle 12.00 presso l’area mercatale, dove incontreremo la cittadinanza e informeremo dell’importante appuntamento del giorno dopo.

Sabato 4 maggio al mattino dalle ore 9.30 alle 12.00 saremo con un gazebo nel rione di Fignano, dove illustreremo ai residenti le nostre proposte relative allo storico borgo.

Sabato pomeriggio ci trasferiremo nella sala consiliare della città di Gavirate “Villa De Ambrosis”, dove, alle ore 17.00 presenteremo l’intera squadra e le principali linee programmatiche per il prossimo quinquennio amministrativo.

Per finire, domenica 5 maggio alle 11.30 avremo un aperitivo in via Garibaldi presso la pasticceria Cardy, dove avremo il piacere di ospitare nuovamente il sottosegretario allo sport della Regione Lombardia Lara Magoni.

Il filo conduttore di questi appuntamenti sarà, tra l’altro, quello di rimarcare un nuovo modello di relazione diretta ed inclusiva con i concittadini, nel segno della discontinuità rispetto al passato.