Gli impollinatori in un illustrato per tutti e un fantasy mozzafiato per i ragazzi

Cari lettori piccoli e grandi,

torno da voi con due proposte che mi hanno entusiasmato.

Missione polline

Il primo è un albo pubblicato da una casa editrice che, da quando è nata, è diventata una tra le mie preferite (se non la preferita in assoluto!). Sto parlando di Aboca edizioni, che in questo caso pubblica Missione polline, scritto da Marco Palamara Mesiano e illustrato da Silvia Mauri.

Le piante sono fondamentali per la vita sul nostro pianeta ma per continuare a esistere hanno bisogno di qualcuno che le aiuti a riprodursi: gli impollinatori.

Api, farfalle, mosche, moscerini vengono attirati dai fiori per raccogliere il polline e portarlo in giro. Ma non ci sono solo loro a svolgere questo lavoro, ci sono anche i gechi e gli opossum e altri animali che non credevo svolgessero lo stesso lavoro!

Interessantissimo sia per i piccoli che per i loro genitori. Da leggere!ù

Missione polline

di Marco Palamara Mesiano (autore) e Silvia Mauri (illustratrice)

Aboca edizioni – € 20

La cattura storie

Ma veniamo al pezzo forte di oggi: dopo “L’inventamondi” torna con mia estrema felicità Luca Azzolini per Gribaudo che pubblica “La cattura storie”.

Abbiamo lasciato Timo senza più i suoi poteri magici. Dopo il suo ultimo SNAP! che lo ha reso uno Spento, ha accettato che dovrà convivere con il sortilegio che gli ha lasciato una ciocca di capelli bianchi sulla fronte.

Durante la festa di compleanno della nonna Lucina, Timo scoprirà la vera identità della donna che, con due battiti di ciglia, lo porterà dentro un fondale di stelle, tra sconfinati abissi fino alle porte del tempo.

Un fantasy da divorare parola per parola che lascia sempre grande spazio ai sentimenti e a infondere coraggio nel lettore, che non può fare altro che eleggere Luca Azzolini come suo scrittore preferito, ever.