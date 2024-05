Gli specialisti della lotta in gara al PalaGorla per la Coppa Valle Olona

Va in scena domenica 12 maggio al PalaGorla di Gorla Maggiore la “Coppa Valle Olona” valida anche come Campionato Lombardo Open di lotta. La manifestazione si disputa sotto l’egida della Fijlkam (la Federazione che raggruppa judo, lotta, karate e arti marziali) grazie all’organizzazione dell’Asd Kokoro Dai di Cairate che è sede anche dell’Accademia Enrico Porro. (foto: Fijlkam)

Proprio a Porro – medaglia d’oro a Londra 1908 – grande lottatore di origini valcuviane, è dedicato anche il trofeo messo in palio nel corso della manifestazione che prenderà il via alle 8,45 con le operazioni di peso (sino alle 9,30 circa). Il programma prevede poi la cerimonia di apertura mentre il via alle gare scatterà intorno alle 11 e coinvolgerà atleti provenienti da tutta la regione.

In gara ci saranno sia gli specialisti della lotta greco romana sia della lotta femminile: le categorie impegnate sono quelle degli Under 15B, Under 17, Under 20 e Senior suddivisi nelle diverse fasce di peso. Il torneo ha il patrocinio dei comuni di Cairate e Gorla Maggiore e dell’U.S. Acli.