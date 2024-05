Gli studenti del Cairoli di Varese sul podio della gara di Diritto internazionale Umanitario promossa da Croce Rossa

Eccellente podio per otto studenti del liceo Caroli di Varese. I ragazzi, della classe 1C, hanno partecipato Gara Nazionale di Diritto Internazionale Umanitario (DIU) organizzata dalla Croce Rossa Italiana a Roma dal 10 al 12 maggio L’iniziativa vuole sensibilizzare i giovani sull’importanza delle norme che regolano la condotta delle guerre e la protezione delle persone vulnerabili in situazioni di conflitto armato.

Accompagnati dal professor Adriano Gallina, i ragazzi si sono cimentati in prove di simulazione, role-playing e quiz, mettendo alla prova le loro conoscenze e capacità di analisi in materia, dopo aver partecipato a un percorso formativo in classe e alla gara regionale lo scorso mese.

La squadra del Liceo Cairoli ha raggiunto un traguardo eccezionale: il secondo posto nella classifica nazionale di gara, su 18 squadre partecipanti. Un risultato che premia l’impegno, la dedizione e la preparazione degli studenti, nonché la sapiente guida del professor Gallina e degli Istruttori di Croce Rossa Italiana.

«In un periodo storico così complesso, caratterizzato da conflitti e tensioni in diverse parti del mondo, è più importante che mai parlare di Diritto Internazionale Umanitario – ha dichiarato Mario Gervasini, Consigliere Rappresentante della Gioventù del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana – Le guerre hanno delle regole, e conoscere queste regole è fondamentale per costruire un mondo più giusto e consapevole. Il secondo posto conquistato dai nostri studenti alla Gara DIU è un motivo di grande orgoglio e dimostra il loro profondo impegno per i valori di pace e solidarietà».

Per gli studenti del Liceo Cairoli, la partecipazione alla Gara DIU è stata un’esperienza formativa e arricchente. «È stata un’occasione unica per confrontarci con altri giovani provenienti da tutta Italia e per approfondire la nostra conoscenza di un tema così importante di cui non conoscevamo nemmeno l’esistenza prima di questa esperienza» ha affermato uno degli studenti partecipanti.

La Croce Rossa Italiana, infatti, è da sempre impegnata nella diffusione del Diritto Internazionale Umanitario tra i giovani. Attraverso iniziative come la Gara DIU, l’Associazione intende sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di questa materia e promuovere il rispetto dei principi umanitari.