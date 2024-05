Gli studenti del Ferraris di Varese e del Lunghi di Viggiù a Palermo per ricordare Falcone e Borsellino

Ci saranno anche una delegazione del liceo Ferraris di Varese e una del comprensivo Longhi di Viggiù a Palermo in occasione della Giornata della Legalità che quest’anno ricorda il 32° Anniversario dalla strage di Capaci.

Per gli studenti è la prosecuzione naturale di un percorso, dedicato alla legalità, che va ad approfondire eventi successi nel secolo scorso, nel ricordo delle vittime della mafia. Dopo la rappresentazione teatrale dello scorso anno scolastico e l’incontro con Fiammetta sorella del giudice Borsellino, l’invito a partecipare alle celebrazioni che si svolgeranno domani nel capoluogo siciliano è stata l’occasione per un viaggio nei luoghi della memoria, sulle orme di chi è rimasto vittima per il suo impegno civile in difesa della legalità del paese.

Domani, 23 maggio, alle ore 10.00, a Palermo, presso la sede del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, gli studenti parteciperanno all’incontro-dibattito dal titolo “Memoria e Legalità”, organizzato dalle due scuole varesine insieme all’Istituto comprensivo “Don Antonino La Mela” di Adrano provincia di Catania. .

Le tre istituzioni scolastiche, che nei mesi scorsi hanno ottenuto una talea dell’Albero della Pace di Via D’Amelio, al fine di fare memoria e comprendere meglio la specificità delle mafie incontreranno: Selima Giorgia Giuliano, figlia Boris Giuliano, capo della Squadra mobile di Palermo ucciso dalla mafia nel ’79 e Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo; Alfredo Morvillo, ex magistrato e fratello di Francesca Morvillo uccisa dalla mafia nella strage di Capaci del ‘92; Luciano Traina, ex ispettore di Polizia e fratello dell’agente Claudio Traina morto nella strage di Via D’Amelio del ’92; Antonio Vullo, agente di Polizia sopravvissuto alla strage di via D’Amelio; Vittorio Teresi, ex magistrato e presidente del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino.

.A coordinare il dibattito saranno i docenti Filippo Tomasello e Salvatore Palermo.

Parteciperanno all’incontro gli studenti della classe 4^B del liceo scientifico accompagnati dalle docenti Alessandra Brusa e Antonella Pugliese e gli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di Viggiù insieme ai docenti Carla Staffolani, Gregorio Simonelli, Filippo Tomasello, Salvatore Scoma , Laura Lemma e Stefania Bisceglie

In occasione della giornata della legalità arriveranno a Palermo anche i due dirigenti del Ferraris Marco Zago e del Lunghi Rossella Magistro e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale Giuseppe Carcano.

Nel pomeriggio, gli studenti varesini parteciperanno ai tradizionali cortei che si concluderanno sotto l’Albero Falcone, in via Notarbartolo, per il Silenzio, alle 17.58, l’ora della strage di Capaci.