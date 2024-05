Gli studenti del Ferraris di Varese presentano il cardinal Martini e il suo impegno per la formazione civica

Gli studenti della classi 3A, 3C, 4H, 5F, 5O del liceo scientifico Ferraris di Varese presentano i percorsi di educazione civica che hanno realizzato durante l’anno scolastico, in collaborazione con la sezione Educational della Fondazione Carlo Maria Martini, grazie all’accordo formativo nato di recente fra la scuola e la Fondazione stessa.

L’interesse del Cardinale Martini verso coloro che sono “esseri pensanti”, così come lui stesso si espresse in occasione della presentazione della prima cattedra dei non credenti, ha favorito la riflessione dei giovani su alcuni temi del magistero martiniano, quali la sostenibilità, il dialogo fra persone di culture diverse, il dibattito tra fede e ragione, la giustizia, che sono stati poi approfonditi e sviluppati in direzioni diverse dalle singole classi, al fine di favorire la formazione di persone responsabili civilmente: « Oggi questi giovani esprimono un debito di riconoscenza verso la figura di Martini, il cui pensiero ha permesso loro di coltivare quell’attenzione verso ciò che ci circonda che è il primo passo per diventare cittadini» ha commentato il dirigente Marco Zago.

L’evento, aperto al pubblico, si terrà giovedì 30 maggio, dalle ore 9 alle ore 12,30, presso il Salone Estense di via Sacco, Varese, alla presenza delle Autorità e con il patrocinio del Comune di Varese, dell’Ufficio Scolastico Territoriale, di Fondazione Martini e della Fondazione Unione Banche Italiane per Varese.

Lo scorso aprile, il liceo ospitò una mostra dedicata all’impegno del Cardinal Martini verso il dialogo e l’inclusione