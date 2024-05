Gli studenti della media Monteggia di Laveno si sfidano nella gara di lettura con il libro della Tamaro

Domani giovedì 30 maggio, a partire dalla 9.30, alla biblioteca comunale “Antonia Pozzi” di Laveno Mombello, gara di lettura tra le quattro prime medie della “Monteggia”.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è parte integrante di un percorso volto a far appassionare i ragazzi alla lettura. Per capire come funziona la gara, basti pensare al fortunato “Per un pugno di libri”, programma di Raitre andato in onda per oltre vent’anni, in cui due classi si sfidavano sul terreno di un grande classico della letteratura.

Così faranno i 75 “primini” della “Monteggia”: il libro scelto dagli insegnanti è “La tigre e l’acrobata” di Susanna Tamaro, romanzo di formazione in cui giovane felino – andando a caccia delle sue origini – trova sulla sua strada il brutto e il bello del genere umano.

Come le migliori kermesse sportive, si parte con le semifinali per poi arrivare alla finalissima. Venti domande per ogni sfida, vince – ovviamente – il punteggio più alto. La biblioteca comunale, che ospita l’iniziativa, è anche partner nell’organizzazione dell’evento. La gara sarà preceduta dalla lettura di alcuni brani del libro da parte del Gruppo di Lettori Volontari, una sorta di pre-partita letterario. Vinca il migliore!