Gli studenti dello Zappa di Saronno incontrano lo scrittore Paolo Malaguti

Sono quattro classi dell’Istituto Zappa di Saronno che lo scorso 30 aprile hanno incontrato lo scrittore Paolo Malaguti, che per Einaudi ha recentemente pubblicato il romanzo “Piero fa la Merica”. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Se leggo mi ispiro”, nato nel 2016 da un gruppo di amanti della lettura della scuola con lo scopo di permettere agli studenti di ascoltare e confrontarsi con diversi scrittori italiani.

Raccontano dalla scuola: “La trama si snoda tra la campagna veneta di fine ‘800 e la foresta amazzonica: si tratta infatti di un romanzo storico, che tratta il tema duro (e tristemente collegabile a drammatici fatti d’attualità) dell’emigrazione italiana in Brasile. Famiglie poverissime, costrette dalla necessità a imbarcarsi in navi stracolme, per giungere “in Merica”, dove, invece che la ricchezza promessa, li attende un lavoro estenuante, in condizioni terribili, nel mezzo di pericoli occulti che spingono uomini e donne al terrore e alla ferocia”.

Proseguono: “Paolo Malaguti ha risposto alle domande di docenti e alunni, dopo aver visionato i Book- trailers del suo romanzo preparati dagli studenti. Si è discusso delle sue scelte riguardo ai personaggi, alla trama, ma anche stilistiche, dato che il romanzo è spesso “spruzzato” di dialetto veneto, che aumenta il realismo della parlata dei migranti”.

“Approfittando inoltre del fatto che quest’ultimo, dal 2022, dirige assieme ad Alberto Trentin la scuola di scrittura ri-creativa Alba Pratalia, gli alunni dello Zappa hanno potuto chiedergli consigli su come affrontare al meglio la prima prova di maturità, senza rischiare di incorrere nel tanto temuto “blocco dello scrittore”.