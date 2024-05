Gli studenti di Saronno a scuola di sicurezza con le forze dell’ordine e di soccorso

600 studenti delle scuole primarie di Saronno a lezione da Polizia locale, Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Protezione civile.

È successo nella mattinata di lunedì 13 maggio presso il parco Salvo d’Acquisto e la via Carlo Porta, dove si è tenuta la seconda giornata sulla sicurezza e sull’educazione stradale promossa dalla Polizia locale di Saronno. Ad assistere alle lezioni le classi quarte di diverse scuole cittadine.

Ad arricchire la mattinata i mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso, il cui funzionamento è stato spiegato agli studenti attraverso delle brevi lezioni.

“Un ringraziamento, in questo senso, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa e alla Protezione civile, che hanno intrattenuto i piccoli studenti, entusiasti e curiosi per quest’esperienza straordinaria – dichiarano dall’amministrazione comunale di Saronno -. All’interno del parco, sono stati organizzati i giochi e i percorsi attivi e protetti in quad, prima della merenda organizzata dai Lion’s. L’iniziativa, durante la quale sono state distribuite le nuove guide realizzate per raccontare la mobilità in strada ai più piccoli, rientra nel programma di educazione stradale che l’Amministrazione comunale propone, tramite la sua Polizia locale e con la collaborazione delle scuole, da diversi anni con grande successo”.

La prima giornata di educazione stradale si era svolta lo scorso 29 aprile sempre al parco “Salvo d’Acquisto”, dove tutte le classi quinte delle scuole primarie cittadine, con 310 bambini, erano state accolte dalla polizia locale insieme alle associazioni Fiab Saronno, Pedale Saronnese, l’associazione nazionale Carabinieri e la Protezione civile.