Gli studenti di Uboldo diventano guide turistiche per un giorno per la chiesa Parrocchiale

Studenti guide turistiche per un giorno. Succede ad Uboldo, dove gli studenti della scuola secondaria di primo grado saranno guide turistiche alla chiesa parrocchiale del paese domenica 26 maggio.

Dalle 15 gli studenti guideranno i visitatori alla scoperta della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, un prezioso patrimonio artistico e culturale che, per la prima volta, sarà raccontato da giovani narratori.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Per Uboldo” in collaborazione con l’Istituto comprensivo Manzoni e la parrocchia del paese, rientra in un più ampio progetto di riapertura al pubblico delle chiese di Uboldo, per valorizzarle e dare la possibilità alla cittadinanza e non solo, di visitarle e conoscerle.

Per l’anno scolastico 2023-2024 oggetto del progetto “Narratori per Uboldo” è la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Domenica 26 maggio i giovani narratori guideranno i visitatori alla scoperta dei tesori racchiusi nella chiesa, luogo identitario per il paese di Uboldo.

Per informazioni e prenotazioni. 328.7444674