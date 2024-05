Hotel Ristorante Vittoria: un’oasi di pace per chi viaggia in bicicletta a Marzio

Situato nel tranquillo comune di Marzio, l’Hotel Ristorante Vittoria è una struttura d’accoglienza storica. Fondato nel 1920, nel corso dei decenni l’hotel è diventato un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza di soggiorno unica. Il ristorante dell’Hotel Ristorante Vittoria è aperto tutto l’anno, mentre la struttura è disponibile per soggiornarvi da giugno a settembre.

I servizi per gli amanti della bicicletta

Come Official Point del progetto #VareseDoYouBike della Camera di Commercio di Varese, l’Hotel Ristorante Vittoria offre una varietà di servizi pensati per garantire il giusto comfort agli ospiti che vogliono scoprire le bellezze di Marzio e delle zone vicine in sella alla bici. In particolare, i servizi includono un garage chiuso e una palestra attrezzata.

L’Ultima Gemma di Marzio

Hotel Ristorante Vittoria rappresenta l’unica attività alberghiera rimasta aperta in Marzio. L’hotel si trova in un contesto ideale per gli amanti della natura e della tranquillità. I dintorni di Marzio offrono scenari incantevoli e percorsi per escursioni a piedi o in bicicletta, facendo dell’hotel una base perfetta per esplorare le bellezze naturali della regione.

Contatti e Prenotazioni

Per maggiori informazioni o per prenotare un soggiorno, è possibile contattare l’Hotel Ristorante Vittoria al numero 3331990822.