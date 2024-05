I campioni mondiali di karate Sara Cardin e Vincenzo Figuccio insieme gli atleti del Deaishin Karate Do di Varese

Si è svolto domenica 19 maggio a Monza uno stage di karatè molto interessante coi campioni mondiali Sara Cardin e Vincenzo Figuccio e al quale hanno preso parte anche alcuni atleti del Deaishin Karate Do di Varese del maestro Flavia Uboldi.

Un’esperienza, raccontano i partecipanti, ricca di spunti tecnici ma non solo. Il maestro Figuccio, appartenente all’arma dei carabinieri, e tra le altre cose due volte campione del mondo a squadre assieme ai grandi Luca Valdesi e Lucio Maurino, ha tenuto una interessantissima sessione che si è basata non solo sul perfezionamento di alcuni elementi tecnici fondamentali del kata Unsu ma anche sugli aspetti emotivi altrettanto impattanti in sede di competizione.

A seguire l’incisiva sessione del maestro Sara Cardin, anch’essa campionessa mondiale e plurimedagliata. Nel 2018 tra l’altro il maestro Cardin era stata coinvolta dall’Esercito italiano, del quale lei è caporale maggiore, in una missione internazionale in Libano dove aveva insegnato difesa personale a donne libanesi e di altri contingenti militari. Durante la missione aveva inoltre insegnato Karate a studenti degli istituti scolastici di Naqura e Tibnin per veicolare messaggi importanti.

Entrambi i maestri hanno lasciato un prezioso insegnamento ai nostri atleti varesini, toccando con personalità, garbo e umanità alcuni lati di questa disciplina a volte relegati in secondo piano ma che fanno del karatè uno degli sport ormai più diffusi al mondo e prediletti da tanti bambini e ragazzi.