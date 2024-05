I candidati di “Travedona Monate nuova-mente attiva” incontrano i cittadini

Travedona Monate nuova-mente attiva, la lista civica che sostiene il candidato sindaco Andrea Lagutti si è presentata ufficialmente ai cittadini nella serata di mercoledì 15 maggio in sala Borsellino e Falcone. Durante l’incontro, i candidati hanno espresso le proprie idee per il futuro del paese e sottolineato i principali punti del programma elettorale.

La lista, composta anche da alcuni membri dell’amministrazione uscente, propone un progetto in linea con quanto svolto negli ultimi cinque anni e basato su alcuni elementi principali, tra cui: supporto alle realtà associative del paese, tutela dell’ambiente, servizi ai cittadini, pari opportunità e aggregazione giovanile.

Il programma

Per quanto riguarda nello specifico l’ambiente, Travedona Monate nuova-mente attiva punta a completare le procedure per l’avviamento della comunità energetica rinnovabile; proseguire il monitoraggio delle acque del lago e delle attività estrattive della miniera di Travedona e riqualificare i percorsi ciclopedonali dei boschi anche attraverso giornate di pulizia e potenziando la sorveglianza per contrastare l’abbandono di rifiuti.

Particolare attenzione anche nella comunicazione tra amministrazione e cittadini. Tra le proposte della lista ci sono: la reintroduzione delle assemblee pubbliche; la realizzazione di nuovi strumenti digitali per agevolare l’accesso alle informazioni; insieme alla creazione di sportelli per facilitare prenotazioni sanitarie e procedure burocratiche dedicati alle persone meno affini con la tecnologia anche in collaborazione coi Caf.

Travedona Monate nuova-mente attiva ha inoltre l’obiettivo di supportare le realtà che si occupano di giovani (come gli sportelli Spazio sociale Ascolto, Informa Giovani e Informa Lavoro), così come proseguire il progetto “Travedona Monate a misura di Giovani”, oltre a implementare i contributi per il diritto allo studio e per le ore di sostegno.

Nel programma rientrano anche diverse iniziative in ambito cultura: come il recupero dell’ex-comune attraverso la realizzazione di aule studio e sale eventi; promuovere eventi per avvicinare più persone alla lettura e promuovere dei corsi di lingue straniere. Tra i progetti trovano spazio anche iniziative per tutelare la memoria del dialetto, attraverso il coinvolgimento del centro anziani.

Per quanto riguarda l’urbanistica, le opere su cui la lista pone maggiore attenzione sono: il completamento della pista ciclopedonale del vallonetto; la sistemazione della sede della Polizia locale, gli studi medici, la biblioteca e la sede dell’associazione DonnaSiCura; il restauro della pista d’atletica e la riqualificazione della zona Cristo degli alpini.

Attenzione anche per le associazioni del paese (attraverso la valorizzazione delle loro attività), le attività commerciali e industriali (tramite un contatto diretto con i commercianti e il potenziamento dei servizi della zona industriale) e le aziende agricole (con il supporto ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera).