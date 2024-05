I Cherubini: un punto di partenza per i cicloturisti a Cislago

Aperto nel 2011, I Cherubini a Cislago è diventato un punto di sosta per i visitatori delle fiere locali e per i viaggiatori di passaggio verso il centro Italia. Tuttavia, con la recente selezione come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, questa accogliente struttura si propone come un hub ideale anche per gli appassionati di ciclismo e turismo lento.

Un nuovo punto di riferimento per il cicloturismo

Nonostante il suo tradizionale orientamento verso una clientela legata agli eventi fieristici, I Cherubini sta ampliando il suo raggio d’azione per includere i cicloturisti, in particolare quelli provenienti dal Nord Europa, che cercano una tappa rilassante nel loro viaggio verso il sud. Questo cambio di direzione è supportato dall’offerta di servizi dedicati ai ciclisti, come informazioni dettagliate sulle attrazioni locali e suggerimenti per percorsi ciclabili nella regione di Varese.

Una posizione strategica

Situato a Cislago, I Cherubini offre ai suoi ospiti una posizione vantaggiosa, servendo come punto di partenza ideale per esplorare le bellezze naturali e culturali della Lombardia. La vicinanza a percorsi ciclabili ben curati e a meno conosciuti sentieri di campagna permette agli ospiti di godere di un’esperienza di viaggio diversificata e arricchente, caratterizzata dalla scoperta di panorami incantevoli e dalla tranquillità della natura.

Accoglienza e comodità per i ciclisti

Come Official Point di #VareseDoYouBike, I Cherubini si impegna a fornire un’accoglienza calda e servizi pensati per facilitare la vita dei ciclisti. Questo include la possibilità di trascorrere una notte ristoratrice prima di riprendere il viaggio, in un ambiente che valorizza la comodità e il relax.

Prenotazioni e ulteriori informazioni

Per saperne di più su I Cherubini o per pianificare una sosta nel vostro itinerario ciclistico, potete visitare il blog a I Cherubini o contattare direttamente la struttura al numero 347.1591713.