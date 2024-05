I comitati di Gallarate, Busto e Legnano festeggiano insieme la Giornata della Croce e Mezzaluna Rossa

8 maggio 1828: nasce J.Henry Dunant, il padre fondatore di quello che oggi è diventato il più grande movimento umanitario al mondo. Si celebra in questa data la Giornata Mondiale di Croce e Mezzaluna Rossa.

Per la Croce Rossa Italiana quest’ anno ricorre anche il 160esimo dalla sua fondazione.

La festa coinvolge anche i Comitati della zona dell’Alto Milanese, vale a dire Gallarate, Legnano e Busto Arsizio, che proprio in questa occasione sottolineano insieme la collaborazione sul territorio..

«Nei comuni dei nostri territori sarà esposta la bandiera di Croce Rossa per celebrare l’opera dei volontari impegnati in tutto il mondo ed in particolare per dire GRAZIE a tutte le donne e gli uomini volontari dei nostri comitati per quello che ogni giorno fanno» dicono i presidenti dei comitati di Busto Arsizio (Simona Sangalli) Gallarate (Monica Trotta) e Legnano( Luca Roveda).

«In questi ultimi anni la sinergia, il sostegno e la condivisione tra i nostri comitati ha portato a garantire la presenza sul territorio in maniera capillare, la collaborazione tra noi e gli altri comitati della provincia di Varese è espressione chiara di quello che Croce Rossa rappresenta».

I tre comitati insieme vantano più di 1500 volontari e un totale di cento dipendenti.