I giganti catalani di Xauxa sfilano al Castello di Locarno

Sabato 18 maggio il suggestivo Castello Visconteo di Locarno sarà il palcoscenico di un evento straordinario: la sfilata dei giganti catalani di Xauxa, un’iconica tradizione in stile medievale proveniente dalla Catalogna. Sarà anche l’occasione per festeggiare la Giornata internazionale dei musei. (Foto archivio – Ticino Turismo, Roland Gerth)

Con un’imponente altezza di oltre 4 metri, i giganti catalani di Xauxa si esibiranno per le vie di Locarno, partendo da Largo Zorzi alle ore 10.30. Accompagnati da un corteo di musicisti tradizionali, faranno il loro ingresso nella corte del Castello Visconteo, dove lo spettacolo continuerà a incantare il pubblico. Alle ore 16.30, i giganti riprenderanno il loro percorso dalla corte del Castello, attraverso Piazza Grande per fare ritorno a Largo Zorzi.

La Delegazione del Governo di Catalogna in Svizzera, in partenariato con i Servizi culturali della Città di Locarno invita per la prima volta nella Svizzera italiana i Giganti del quartiere di Xauxa, per far scoprire alla popolazione questa avvincente e antica tradizione culturale catalana. A partire dalle ore 13.30, presso il Castello Visconteo, sarà possibile inoltre partecipare al coinvolgente workshop “Anche io sono un gigante”, dedicato alla creazione di copricapi ispirati ai giganti (dai 6 ai 12 anni). Sarà inoltre presente un truccabimbi. Alle ore 15.00, nel Salone d’onore di Casorella, avrà luogo la conferenza “Il gigante nell’immaginario medievale”, tenuta dallo storico Roberto Biolzi dell’Università di Losanna.

Programma

10.30-11.30: Sfilata dei giganti da Largo Zorzi al Castello passando per Piazza Grande, Rotonda e via della Motta

11.30-12.00: Discorso ufficiale e presentazione della tradizione dei giganti catalani

12.00 -14.30: Esibizione dei giganti con accompagnamento musicale nella corte del Castello Visconteo

13.30-14.30: Atelier creativo per famiglie “Anche io sono un gigante”: realizzazione di particolari copricapi, in collaborazione con CandyduArte (riservazione obbligatoria: mediazione.musei@locarno.ch)

14.00-16.00: Atelier truccabimbi con realizzazione di fantastiche pitture facciali, con Bimbofun

14.30-15.30: Conferenza “Il gigante nell’immaginario medievale” con il Dr. Roberto Biolzi (Università di Losanna)

16.30-17.15: Sfilata dei giganti dal Castello a Largo Zorzi, passando per via alla Motta e Piazza Grande

In questa speciale giornata, che coincide con la Giornata internazionale dei musei, l’accesso al Castello Visconteo e al Museo Casorella, così come la partecipazione agli eventi, saranno completamente gratuiti per tutti gli interessati.

I Giganti del quartiere di Xauxa

Gegants del Barri de Xauxa sono una vivida espressione della cultura catalana, rappresentando un’icona di tradizione e festività. Alti oltre 4 metri, questi imponenti giganti sono caratterizzati da dettagliati costumi tradizionali e teste scolpite con espressioni gioiose. La tradizione dei giganti in Catalogna affonda le sue radici nel XV secolo, durante il Rinascimento europeo, associata alla celebrazione religiosa del Corpus Christi. Inizialmente concepita per rendere omaggio alla natura e per illustrare in modo divertente le Sacre Scritture, questa pratica si è evoluta nel corso del tempo. Nel XIX secolo, nonostante la repressione borbonica che ha portato alla confisca di numerosi beni, compresi i giganti, l’interesse per il folklore è persistito. Nel 1902, a Barcellona, è stato organizzato un concorso di giganti, segnando una svolta importante nel loro riemergere e trasformandoli in molto più di un simbolo territoriale. Nonostante periodi difficili, i giganti sono sopravvissuti. Con l’avvento della democrazia, le “collas geganteres” o truppe di giganti si sono consolidate in associazioni, elevando i giganti a un movimento culturale e festivo di grande importanza culturale per la Catalogna. I giganti sono quindi una manifestazione popolare profondamente radicata nella cultura catalana, con una presenza significativa durante le feste locali e le celebrazioni tradizionali. Questi colossi, costruiti con una struttura in legno o cartapesta e rivestiti con costumi decorati, rappresentano personaggi storici, mistici o addirittura figure fantastiche. La partecipazione dei giganti alle festività simboleggia la gioia, l’unità e l’identità culturale. Molte località catalane hanno le proprie truppe di giganti, che preservano e trasmettono questa tradizione di generazione in generazione.

Maggiori informazioni: www.castellolocarno.ch/eventi mediazione.musei@locarno.ch