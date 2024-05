I Roosters travolgono Trento e volano in semifinale scudetto

Grande prova di forza dei Roosters Varese alle finali nazionali Under 19 di basket. I biancorossi di coach Davide Roncari travolgono Trento con il punteggio di 93-57 nell’ultimo quarto di finale ed entrano di prepotenza tra le migliori quattro squadre d’Italia.

Sabato alle 18,30 Varese affronterà Tortona con in palio l’accesso alla finale scudetto in programma domenica mentre sull’altro lato del tabellone si affronteranno (dalle 16) Milano e Pesaro.

Poca storia, tra i Roosters e la Dolomiti Energia, per merito della squadra di Roncari avanti fin dal primo quarto di gioco, concentrata in difesa e martellante in attacco lungo tutti i 40′. Dopo un primo tempo da oltre 50 punti realizzati (51-38) Tapparo e compagni hanno blindato l’area e costretto gli avversari a percentuali molto basse.

In attacco i biancorossi hanno martellato dall’arco (14/38 con sette uomini di versi a segno da 3 almeno una volta) ma hanno anche dominato a rimbalzo. Il tutto – va ricordato – senza Zhao che è volato in Cina per un raduno della sua nazionale, assenza in questo caso “bilanciata” da quella di Niang tra i trentini.

Top scorer di serata è stato Edoardo Bottelli (foto in alto), 18 punti con 8 rimbalzi e 6 assist. Doppia doppia invece sia per Assui (16+10) sia per Prato (10+10) mentre Carità, Tapparo e Golino sono andati in doppia cifra con (11, 11 e 10) a certificare una super prova collettiva.

«Il nostro gioco prevede un alto numero di possessi e ci divertiamo ma abbiamo anche cambiato marcia in difesa dopo l’intervallo – ha detto coach Roncari ai microfoni della FIP – Meritiamo di essere a questo punto perché abbiamo lavorato come matti per l’obiettivo anche se all’inizio del percorso non pensavamo di arrivare qui. Ora troviamo Tortona (che ha abbattuto Borgomanero nel derby piemontese dei quarti): sarà la settima partita stagionale tra di noi. Una Gara7 che decreterà la finalista».