I Sabres di Ranco si confermano campioni lombardi di rugby touch

NOTIZARIO UISP del 23 maggio 2024

RUGBY TOUCH – I Sabres di Ranco campioni regionali per la terza volta

.

Di anno in anno il Campionato Lombardia Touch della Federazione Italiana Rugby diventa sempre più combattuto, stavolta articolato in ben 10 tappe diverse, tornei ospitati di volta in volta dalle squadre partecipanti in tutta la Lombardia. Nonostante la presenza di avversari dai club molto più conosciuti come il Parabiago, Lecco e Tradate, anche stavolta i Sabres Ranco – affiliati alla Uisp – sono riusciti ad aggiudicarsi il

titolo di Campioni della Lombardia. Durante tutta la stagione 2023/24 gli avversari più ostici erano sempre i ragazzi del Rugby Romano (BG) che hanno pure superato in classifica i Sabres in alcune delle tappe, ma i varesotti hanno vinto in maniera convincente gli ultimi due appuntamenti per concludere il campionato con 6 punti di vantaggio.

Il successo dei Sabres in gran parte dovuto alla gestione delle partite del capitano, Filippo Zuffada, coadiuvato da altri due giocatori esperti, Ivan Bonomi e Stefano Pirovano. Le finali nazionali Touch si terranno a Pesaro il 1° giugno.

Domenica 16 giugno invece, i Sabres saranno presenti con la Sezione Giovanile e con dimostrazioni di touch rugby alla Giornata dello Sport sul Lungolago di Angera.

Nella foto a seguire, scattata al termine dell’ultima tappa a Verdello (BG). In piedi: Dai Berry, Filippo Rembold, Filippo Turetta, Eric Landoni, Maurizio Marseglia, Stefano Pirovano, Sveva Rembold. Davanti: Filippo Zuffada, Ivan Bonomi, Valentino Saccogna, Zanna.

BUSTO ARSIZIO – Tornano i “CRES” estivi del CSK

Anche questa estate il Csk di Busto Arsizio – affiliato a Uisp – organizza il Cres, progetto che prende vita durante l’interruzione dell’attività scolastica andando a sostenere le famiglie che ne fanno richiesta, rivolgendosi a bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni. La prima proposta è il Summer Cres, che si svolge alle scuole Pieve di Cadore dal 17 giugno al 30 agosto (esclusa la settimana dal 12 al 16 agosto) e propone attività sportive di Karate, Ginnastica Yoga, Basket, Tennis, Calcio, Pallavolo, Slackline, Dodgeball, Ultimate frisbee, Danza moderna, Danze Irlandesi, Laboratorio dei cucchiai russi, Laboratorio di danza russa con l’utilizzo dello scialle, Ginnastica Acrobatica, Atletica leggera, ecc. Nonché laboratori all’aria aperta, ludico e ricreative, senza trascurare i compiti delle vacanze a cui viene dedicato uno spazio giornaliero.

Anche quest’anno verrà riproposto il Cres Wild Edition nel parco Alto Milanese, dal 10 giugno al 6 settembre, esclusa la settimana di ferragosto. I bambini, come dei piccoli esploratori, impareranno a vivere con consapevolezza e rispetto l’ambiente che li circonda. Per info: www.cskbustoa.it.

SPORT E INCLUSIONE – Uisp è arcobaleno

Il 17 maggio si è celebrata la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia, ricorrenza riconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite, con l’obiettivo di promuovere e coordinare eventi internazionali di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno. In questa occasione l’Uisp ha confermato il suo impegno al fianco e per i diritti delle persone LGBTQI+, attaverso iniziative, campagne e progetti che investono tutto il territorio lungo tutto l’anno, non solo in questa giornata.

«E’ importante ricordare l’origine di questa ricorrenza – dice Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp – che ha un significato rilevante, in particolare se riflettiamo sul fatto che non è un principio riconosciuto in tutti i Paesi del

mondo. In molti Stati l’omosessualità è addirittura considerato un reato da perseguire,

quindi è importante continuare a sensibilizzare e chiedere diritti per tutte e tutti, ad ogni

latitudine e ogni giorno dell’anno. Sono molti i Comitati Uisp che da tempo lavorano su questi temi, dando vita ad un impegno che va oltre la giornata, e che caratterizza le politiche Uisp da sempre».