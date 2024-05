I trentini di Cembra vincono il torneo internazionale di curling di Varese

Domenica 12 maggio si è concluso il Torneo Internazionale di Curling, svoltosi sul ghiaccio dell’Acinque Ice Arena di Varese. Una novità nel panorama sportivo locale che ha visto trionfare una formazione italiana, il Team Mix For Fun di Cembra, località in provincia di Trento.

La medaglia d’argento è invece andata ai tedeschi del Curling Club Eintracht Francoforte, mentre piedi sul gradino più basso del podio per i francesi del Curling Club Olympic di Mulhouse. Una classifica che ha quindi messo in risalto diverse “scuole” di uno sport diventato famoso in Italia per la straordinaria medaglia d’oro colta alle ultime olimpiadi dalla coppia formata da Stefania Constantini e Amos Ramoser a Pechino 2022.

L’evento è stato reso possibile dal sostegno di Varese Sport Commission for Winter Games (la struttura creata per favorire l’arrivo in città di manifestazioni e squadre legate ai Giochi di Milano-Cortina), ha visto la partecipazione di numerose delegazioni internazionali (c’erano anche svizzeri, polacchi, americani e norvegesi) a testimonianza dell’impegno di Camera di Commercio, Provincia e Comune nel promuovere eventi sportivi di alto livello.

L’Acinque Ice Arena si è rivelata una location ideale per le manifestazioni sportive di rilievo, e il curling è stata l’ennesima disciplina che ha trovato spazio sulla pista di via Albani in questa stagione. In precedenza l’impianto aveva ospitato le Final Four della Coppa Italia di hockey su ghiaccio, i campionato italiani junior di pattinaggio artistico e il “Memorial Ciaz”, quadrangolare internazionale di hockey paralimpico.