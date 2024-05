I voti del Varese: autogol e gol per Cottarelli, Banfi sprecone

GOZZANO – VARESE 1-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

FERRARI 6: Non può nulla sul gol – autogol – subito, per il resto non si ricordano sue parate

VITOFRANCESCO 6,5: Corre tutta la gara avanti e indietro sulla fascia. Tanti i cross in area, ma non sempre raggiungono l’obiettivo

COTTARELLI 7: Sfortunato sull’autogol, che macchia un’altra prestazione difensivamente maiuscola. Si fa perdonare con il gol nel finale, il settimo del campionato e il secondo di fila decisivo nel recupero dopo Chisola

MOLINARI 6,5: Gara attenta anche se con il pallone ogni tanto regala qualche sbavatura

BENACQUISTA 5: Primo tempo benino, nella ripresa si perde Schimmenti in occasione del gol e va in crisi

Colombo 6: Schimmenti mette in difficoltà anche lui, ma gli concede poco. Poco prima del gol di Cottarelli sfiora lui l’1-1 ma la sua incornata è parata da Stangoni

PALAZZOLO 5,5: Si vede a tratti, troppo discontinuo per lui che dovrebbe essere un trascinatore della squadra. Nel primo tempo si mangia un gol da pochi passi calciando addosso al portiere

ZAZZI 6: Molto bene nel primo tempo quando la squadra gira e lui muove bene il pallone. Nella ripresa aumenta la pressione su di lui e perde efficacia

Mandelli 6,5: Determinante nel finale con la sua aggressività per dare la spinta alla squadra e chiudere in difesa il Gozzano

ORTELLI 6: Qualche errore di troppo, ma ha sempre un atteggiamento generoso e di grande aiuto alla squadra. Nel finale è lui a chiudere su Schimmenti che stava diventando un pericolo costante

PERISSINOTTO 5,5: Esagera spesso nelle giocate solitarie e non sempre riesce a essere utile alla squadra. Recupera un buon numero di palloni, ma la maggior parte non riesce a concretizzarli sbagliando la rifinitura

Stampi 5,5: Non entra bene e la squadra un po’ ne risente. Prova qualche guizzo ma gli riesce poco

BANFI 5,5: Nel primo tempo passa un pallone solo davanti al portiere, cosa che una punta affamata di gol non dovrebbe fare. Poi ci prova a più riprese ma un po’ la mira e un po’ il portiere avversario non gli dicono bene

DI MAIRA 5,5: Importante il suo lavoro spalle alla porta e di sostegno ai compagni, ma sotto porta di vede poco. Un colpo di testa alto e un tiro deviato, troppo poco