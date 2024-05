I voti del Varese: Vitofrancesco deve essere il capitano anche l’anno prossimo

VARESE – VADO 0-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

FERRARI 6,5: Partita attenta e con qualche buon intervento. Sul gol può poco

VITOFRANCESCO 7: A un certo punto la difesa del Varese calcia lontano un pallone e lui parte alla rincorsa di un pallone che per tutti sarebbe stato perso. Questo è Vitofrancesco, questo è il capitano del Varese. E noi chiediamo che lo possa essere ancora l’anno prossimo

COTTARELLI 6: Donaggio di testa le prende quasi tutte, lui lotta e alle volte la vince d’astuzia. Ma oggi più di così non può

MOLINARI 6: Come il compagno di reparto, gli attaccanti del Vado sono veramente pericolosi e controllarli è un compito arduo. Una gara comunque positiva

COLOMBO 5,5: Parte contratto, sbagliando anche qualche pallone elementare. Poi si riprende e nella ripresa affonda in un paio di occasioni. In crescita, ma non basta

PALAZZOLO 5,5: Siamo sempre in difficoltà nel dare i voti al “Pala”, perché fa molte giocate nell’ombra e non sempre lampanti. Oggi però manca qualcosa, soprattutto quando l’attacco fatica a ricevere palloni e lui potrebbe essere un serbatoio, se non un’alternativa

Mandelli 5: Partiamo dal presupposto che nel Varese del futuro uno come Mandelli lo vediamo indispensabile, l’espulsione di oggi nel recupero è una sciocchezza che danneggia la squadra. Magari non avrebbe cambiato il risultato, ma giocarsi gli ultimi assalti in inferiorità numerica non ha di certo aiutato

ZAZZI 5,5: Gioca tanti palloni ma il Vado chiude bene gli spazi e lui preferisce le giocate semplici

Musumeci 5,5: Buon piglio ma poca sostanza. Lotta sui palloni lunghi ma non riesce a farsi pericoloso

PERISSINOTTO 5,5: Ancora una prestazione di strappi con poco ragionamento. Corre tanto, ma non sempre nella maniera giusta

Liberati 6: Un “6” di stima non tanto per la qualità delle giocate ma perché si mette a disposizione della squadra e si sbatte anche nei recuperi in difesa. Premiamo la volontà

STAMPI 5,5: Due spunti interessanti nei primi minuti, poi si nasconde e non riesce più ad essere un fattore. Perde anche una grande occasione appena prima il gol del Vado

Ortelli 5,5: Entra con grinta e determinazione, finisce la gara calciando con troppa fretta palloni in area del Vado. Non sempre è la scelta migliore

BANFI 5,5: Un tiro da 20 metri parato da Fresia. Tanto gioco per la squadra ma non trova giocate pungenti sotto porta

DI MAIRA 5,5: Incornata nel primo tempo, Fresia compie una super parata. Ma la sua gara è stata anche fatta di tanti piccoli errori, anche in fase di costruzione di gioco