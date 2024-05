Il 14° Festival Dantesco al Castellani di Azzate con tutti i corti finalisti

Per la sua 14^ edizione il Festival dantesco torna ad Azzate lunedì 13 maggio alle ore 20 con la proiezione di tutti i corti finalisti al Cinema Teatro Castellani di via Acquadro 32, per una serata di cinema e poesia dedicata al Sommo poeta.

Quella di Azzate è una delle dieci tappe in otto giorni, diffuse sul territorio nazionale in occasione del 14° Festival Dantesco, ideato e prodotto da Xenia, con la direzione artistica di Paolo Pasquini e Agnese Ciaffei.

Tra i cortometraggi in finale, come già lo scorso anno – QUI l’articolo – c’è anche il breve film realizzato dai bambini della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo (Istituto comprensivo di Azzate) sul tema del volo nel Paradiso della Divina Commedia.

14° FESTIVAL DANTESCO

Il Festival dantesco promuove dal 2010 l’opera dantesca attraverso spettacoli dal vivo, opere audiovideo, mostre, incontri, concorsi, rubriche social, residenze artistiche e presentazioni di libri.

Quest’anno la manifestazione, patrocinata fra l’altro dall’Aib – Associazione Italiana Biblioteche – e inserita nel Maggio dei Libri 2024, si svolge a Roma (in tre sedi), a Varese e a Bastia Umbra.

È possibile in ogni caso seguirne i momenti salienti anche in streaming ‒ sul canale youtube del Festival ‒ e sulle frequenze web di Radio Giordano Bruno, radio ufficiale dell’iniziativa.

L’evento centrale per i numerosi giovani follower del Festival (ma non solo per loro) viene ospitato dal Teatro Marconi di Roma la sera di venerdì 17 maggio, con l’ormai tradizionale competizione annuale di performance e proiezioni audiovideo, culminante nelle attesissime proclamazioni dei vincitori del Concorso Teatro e del Concorso Cinema connessi al Festival nonché anticipazioni sul Concorso Fotografia.

Appuntamenti colti, ma anche popolari sono offerti invece dalla Biblioteca ufficiale del Festival, la Biblioteca Generalizia del Centro studi storici Padri Barnabiti. All’interno dei suggestivi spazi dello straordinario Complesso di San Carlo ai Catinari ‒ nel cuore di Roma ‒ incontri letterari, talk, esposizioni librarie e momenti espositivi (con angoli dedicati anche al pubblico dei più piccoli) vengono proposti quotidianamente al pubblico, a cura di Donatella Bellardini, da lunedì 13 maggio a venerdì 17 maggio, anche in occasione delle «Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico» promosse dalla CEI.

Un approfondimento particolare viene ospitato giovedì 16 maggio nella terza sede romana del Festival, il Museo dedicato agli Internati Militari Italiani. Lungo le pagine di un libro curato da Monica Calzolari, Dante viene riattraversato da una prospettiva di reclusione bellica, all’interno degli spazi di un museo multimediale che restituisce e ricorda proprio la dimensione dell’internamento.

DANTE AL CASTELLANI DI AZZATE

La settimana di Festival si apre però soprattutto fuori Roma: il 13 maggio presso il Cinema Teatro Castellani di Azzate, vicino Varese, e il 14 maggio presso il Cinema Teatro Esperia di Bastia Umbra, vicino Perugia, è infatti la volta di due appuntamenti dedicati alla proiezione dei cortometraggi finalisti del Concorso Cinema.

Le serate si svolgono in presenza di due Giurie qualificate, che peraltro aprono così le ricche procedure di voto destinate poi a determinare i Premi Assoluti e i Premi Speciali proclamati nel corso della Finale romana del 17 maggio dal Presidente nazionale di giuria, Maurizio Fiorilla, docente di Filologia della letteratura Italiana presso l’Università Roma Tre.

Patrocinato sin dalla prima edizione dalla Società Dante Alighieri, il Festival Dantesco è stato realizzato nel corso degli anni con il sostegno del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della Regione Lazio, della Regione Toscana, del Comune di Roma e di numerose altre istituzioni, tra cui ‒ in particolare per le edizioni universitarie ‒ l’Università degli Studi di Roma Tre e la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium.

La tappa di Azzate del Festival Dantesco è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Inarzo, il Comune di Cazzago Brabbia e VareseNews.