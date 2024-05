Il bando Borghi Storici del Ministero della Cultura premia tre realtà di Besano

Sono tre le proposte approvate dal Ministero della Cultura all’interno del bando “Borghi Storici”. Un intervento all’interno del PNRR a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit localizzate nei Borghi selezionati. Una linea di azione per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di Progetti di rigenerazione culturale e sociale

Nell’elenco che contiene proposte ammesse relative ai 294 borghi assegnatari, ci sono tre realtà di Besano che hanno ottenuto 75.000 euro ciascuno.



Si tratta di

Nguyen Mai Thanh Thuy Lombardia Besano 75.000,00 €

Laika Cooperativa sociale onlus Lombardia Besano 75.000,00 €

Tuttotondo s.r.l. Lombardia Besano 75.000,00

Positivo commento dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso: «Bene l’iniziativa del Ministero della Cultura a sostegno di iniziative imprenditoriali per la rigenerazione dei piccoli borghi storici. E’ importante dare una costante attenzione a questi luoghi, veri custodi delle tradizioni e delle identità locali, che devono essere sempre più connessi e oggetto di promozione e investimenti».

L’Avviso Imprese Borghi ha l’obiettivo di sostenere iniziative imprenditoriali realizzate nei Comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. L’Avviso è finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 borghi assegnatari delle risorse. Vengono assegnati circa 200 milioni di euro dei fondi previsti dal MiC per il Piano nazionale borghi, finanziato con il Pnrr, al sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli comuni attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale, proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.

Sono stati quindi estratti anche i dati relativi alla Lombardia, ovvero le 174 proposte ammissibili, per un ammontare totale di quasi 12 milioni di euro nei 29 borghi. A questo link è consultabile la graduatoria delle proposte ammesse: https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2024/05/All_A_Graduatoria.pdf.

«Ringrazio – ha concluso l’assessore – il ministro Gennaro Sangiuliano per l’attenzione riservata, attraverso questa misura, ai nostri borghi, con un rilancio che valorizza le unicità dello straordinario patrimonio storico, artistico e culturale della nostra regione».