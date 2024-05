Il battesimo sul palco del Primo Maggio a Varese. “Da grande farò il sindacalista”

Francesco Lucioni ha 24 anni e studia giurisprudenza all’università Statale di Milano. Però da grande non farà il giuslavorista, ma il sindacalista. In attesa della laurea, ha fatto le prove generali sul palco del Primo Maggio a Varese dove ha parlato di precarietà e diritti negati, ovvero il meglio della gig economy e del nuovo medioevo che caratterizza il mercato del lavoro.

È iscritto alla Felsa Cisl dei laghi, la categoria che tutela i lavoratori atipici, somministrati e autonomi. «In un tempo dove la precarietà del lavoro sembra essere la regola – spiega Lucioni – il sindacalista assume un ruolo sociale determinante per realizzare un obiettivo di giustizia sociale».

Salire su un palco e parlare ai lavoratori e ad altri sindacalisti non è per niente facile, soprattutto quando coincide con la data del Primo Maggio. Francesco sembra più divertito che impaurito, consapevole che quell’occasione vale tanto. «Bisogna lasciare più spazio ai giovani – continua l’aspirante sindacalista -. Avere preso la parola per me ha significato molto come penso anche per Luigi (Luigi Grignani della Rete degli studenti, l’altro ragazzo che ha parlato dal palco, ndr). Dovrebbe accadere più spesso, per far capire che il sindacato si interessa anche a noi. E poi creare più momenti di ascolto, perché se un giovane è ascoltato poi partecipa trovando le forme adeguate. Insomma, non bisogna inventare proprio nulla».