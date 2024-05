Il Botel di Porto Ceresio in mostra come esempio di “nuova normalità”

C’è anche il Botel di Porto Ceresio tra le 100 opere selezionate dall’Associazione italiana di Architettura e Critica per la mostra itinerante “Nuove Normalità”. Opere di altrettanti studi di architettura di tutta Italia che indagano il rapporto tra spazi, architettura e persone nel quale si inserisce la struttura galleggiante progettata da “Il laboratorio” di Gaetano Gucciardo e Roberta Turra.

«La mostra è stata inaugurata a Schio dove rimarrà per tutta la settimana -spiega Gaetano Gucciardo-. Poi si sposterà a Roma e infine in Sicilia, a Favara. Tutti siamo presenti attraverso libri realizzati ad hoc per raccontare quello che avviene all’interno delle rispettive esperienze e mostrare come vengono vissuti gli spazi».

E in questo senso il Botel è un’esperienza quasi unica: una struttura galleggiante che ha una vocazione ricettiva ma che è può anche diventare un co-working, uno spazio per concerti, un atelier di pittura e anche una sala per cineforum.

Sul Botel è stato ad esempio è stato proiettato anche il documentario Va in Giro, film da cui sono tratte anche alcune delle immagini che descrivono quest’esperienza per la mostra.