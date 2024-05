Il candidato alle Europee del Partito democratico Maran a Varese sabato 25 maggio

Pierfrancesco Maran, candidato per il Partito Democratico alle elezioni europee dell’8-9 giugno nel collegio nord-ovest, sarà a Varese sabato 25 maggio alle ore 11 in piazza Monte Grappa per incontrare le cittadine, i cittadini e la stampa locale. L’incontro è organizzato grazie al supporto del circolo Pd Varese città.

Sarà un’occasione per condividere le principali proposte di Maran per l’Europa dei prossimi cinque anni e un momento di confronto con tutta la cittadinanza.

Insieme a lui saranno presenti Davide Galimberti, sindaco di Varese; Alessandro Alfieri, senatore Pd; Samuele Astuti, Consigliere regionale lombardo del Pd e Manuela Lozza, segretaria Pd Varese.

In caso di pioggia, Maran, la nostra segretaria e gli istituzionali incontreranno la stampa nella sede del PD di via Monterosa 26, a Casbeno, Varese.