Il candidato di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi a Legnano

Sabato 25 maggio il Segretario Nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, effettuerà una visita a Legnano nell’ambito del proprio tour elettorale in vista delle prossime elezioni per il Parlamento Europeo.

Il Segretario Bandecchi, che è anche Sindaco della città di Terni, incontrerà i cittadini insieme al Presidente nazionale del Partito, Paolo Alli, ai Coordinatori Regionali di Alternativa Popolare per la Lombardia, Angelo Capelli e per il Piemonte Daniele Cantore e al coordinatore per la Città Metropolitana di Milano, Matteo Matteucci. Saranno presenti anche alcuni candidati di Alternativa Popolare alle elezioni europee per la circoscrizione elettorale del Nord-ovest.

Il programma:

Ore 15,30 – Piazza San Magno, Legnano – Dialogo con i cittadini presso il gazebo di Alternativa Popolare

Ore 17,30 – Sala Leone da Perego – Incontro pubblico

Ore 19,30 – Conclusione del programma