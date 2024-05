Il CdG Gallarate festeggia per il terzo posto della squadra calcio u10 in Lombardia

Da bambini l’importante è divertirsi, fare movimento e imparare il rispetto delle regole e degli avversari, ma certo anche poter alzare una coppa fa sempre piacere. E dunque un bell’applauso per la squadra under 10 del Centro della Gioventù di Gallarate, che si è classificata terza ai campionati regionali CSI Lombardia Sport&Go del 26/05.

Si tratta di una manifestazione a cui partecipano migliaia di atleti da tutta la regione. Allo sport di squadra di riferimento (calcio 7 in questo caso) si aggiungono gare di atletica.

La somma dei punteggi ha decretato il terzo posto per della società gallaratese.

Già dalle partite di calcio 7 si è capito che si poteva puntare in alto, dopo le vittorie per 1-0 e 3-0 nei gironi.

Alla premiazione arriva la conferma delle prestazioni sul campo, con CDG che torna da Lecco con un ottimo terzo posto (secondo pari merito, ci si è dovuti affidare ai punteggi nell’atletica per definire il podio).

«Prima di tutto complimenti all’organizzazione: dalla terna arbitrale, correttissima, alla logistica, fino ai campi gara molto ben curati» commenta Giuseppe Sarli, allenatore CDG. «Tutto ci ha permesso di vivere una giornata stupenda, che abbiamo coronato portandoci a casa la coppa di terzi classificati»

Alla società, invece, i complimenti del presidente provinciale Diego Peri: «Arrivare terzi in una competizione con un così alto livello tecnico e di partecipazione non è da tutti: complimenti a ragazzi, allenatori e famiglie. Un ringraziamento anche a CSI Lecco e CSI Lombardia, che hanno saputo organizzare splendidamente l’evento. Tornei di questo tipo esaltano le qualità del nostro ente e aiutano le società a creare gruppi squadra, in un momento in cui l’abbandono sportivo è sulla bocca di tutti».

Anche nell’atletica la squadra di Gallarate ben si è difesa, con ottimi piazzamenti (qui i risultati ufficiali).