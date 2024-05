Il Comitato Rosa Parks condanna la decisione della Provincia di negare il patrocinio al Varese pride

“Profondo disappunto per la scelta della Provincia di Varese di negare, per il secondo anno consecutivo, il patrocinio al Varese Pride”. È il commento del Comitato Rosa Parks dopo la decisione presa in consiglio provinciale.

«Ancora una volta – si legge nel comunicato – la politica locale dimostra una preoccupante miopia di fronte alle tematiche LGBTQIA+, negando il proprio sostegno ad una manifestazione pacifica e inclusiva che rappresenta un momento fondamentale di visibilità e sensibilizzazione per l’;intera comunità. Le accuse mosse al Pride, definite “aggressive” e “inaccettabili”dal presidente di Arcigay Giovanni Boschini, appaiono come un tentativo strumentale di delegittimare una realtà che lotta per i diritti di tutti.

È inaccettabile che nel 2024 si debbano ancora affrontare simili attacchi all’identità e all’autodeterminazione delle persone LGBTQIA+. Il Comitato Possibile “Rosa Parks” esprime la propria ferma condanna di tali affermazioni e ribadisce il proprio sostegno al Varese Pride, invitando la cittadinanza a partecipare attivamente alla manifestazione.

Invitiamo la Provincia di Varese a rivedere la propria posizione e a concedere il patrocinio al Pride, assumendo un ruolo di responsabilità nel promuovere i valori di inclusione e rispetto che dovrebbero essere alla base di ogni società civile».