Il concerto dell’Ensemble de Saxophones per i detenuti di Varese

Domenica 26 maggio presso il cortile adibito al passeggio dei detenuti per la fruizione delle ore di aria, si è tenuto un concerto di venti sassofoni, ad opera dell’Ensemble de Saxophones di Varese. L’ensemble è nato all’interno del Liceo “Malipiero” di Varese ed è una splendida realtà musicale che da 20 anni si fa conoscere ed apprezzare per la ricchezza ed originalità del suo repertorio. (foto di repertorio)

L’orchestra, diretta da Giuseppina Levato, ha proposto ai detenuti brani di musiche da film, da musical e brani di autori contemporanei, coinvolgendo tutti i presenti e regalando una esperienza artistica e pedagogica di grande rilievo ed importanza, permettendo ai detenuti di avvicinarsi ad una forma di arte in grado di muovere emozioni profonde. Hanno seguito il concerto insieme ai detenuti il Funzionario Pedagogico Serena Pirrello e il Cappellano Don Giuseppe Pellegatta.

“L’iniziativa, alla sua seconda edizione, sottolinea la Direttrice Carla Santandrea, è di pregevole valore, ed ha l’obiettivo far conoscere la musica per ampliare l’orizzonte emotivo e culturale dei detenuti, che accolgono sempre con entusiasmo queste forme d’arte. Ringrazio l’ensemble di sassofoni e la loro Direttrice per questa opportunità.”

Inoltre, i detenuti hanno costruito un piccolo sassofono tridimensionale assemblando 200 pezzi di legno, facendone dono all’ensemble come ringraziamento per l’esperienza fatta.