“Il Coraggio di Educare”, a Castronno un incontro con il pedagogista Daniele Novara

Ha ideato la mostra interattiva Conflitti, litigi e altre rotture per ragazzi dagli 11 ai 16 anni, presente nelle Scuole italiane e del Canton Ticino dal 2001, e due spettacoli interattivi: Anna è furiosa, per bambini dai 5 ai 10 anni, e Cosa vuoi da me papà?, per adolescenti e adulti.

Dal 1998 al 2008 ha fatto parte del Comitato Scientifico della Fondazione Fossoli con cui ha realizzato vari progetti sul rapporto fra educazione alla pace e memoria.

Ha lavorato per 10 anni, dal 2000 al 2010 in Kosovo, nella formazione delle maestre di Scuola dell’Infanzia e in progetti a favore dei bambini, il tutto raccolto nel libro Majeutika EduKative, 2007 (in lingua albanese, in collaborazione con RTM – ReggioTerzo Mondo e Ministero degli Affari Esteri) e nel film Il cielo di Shtupel, diario dal Kosovo di Valerio Finessi. Dirige il trimestrale Conflitti. Rivista italiana di ricerca e formazione psicopedagogica.