Il corto Commedia in blu dei bambini di Cazzago Brabbia finalista al Festival Dantesco

La voce di Betty Colombo ha dato vita ai versi con cui Dante descrive Ulisse nell’Inferno della Divina Commedia per aprire la prima serata del 14° Festival Dantesco. La manifestazione nazionale dedicata al sommo poeta è stata infatti inaugurata lunedì 13 maggio al Cinema Castellani di Azzate e si concluderà a Roma domenica 17 maggio, con la proclamazione dei vincitori.

Tra i corti finalisti anche il video musicale “Commedia in blu” realizzato dai bambini della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo (IC Azzate) che ha debuttato sul grande schermo proprio al Castellani lunedì sera.

Galleria fotografica Il 14° Festival Dantesco al Cinema Castellani di Azzate 4 di 24

All’evento hannno partecipato i sindaci di Cazzago Brabbia Emilio Magni, di Inarzo Fabrizio Montonati , di Azzate Raffaele Simone e le famiglie degli studenti dell’elementare di Cazzago Brabbia e Inarzo che per il secondo anno consecutivo ha partecipato al Festival Dantesco. Tutto è cominciato con un piccolo corto prodotto dagli alunni della scuola in occasione di un Dantedì. Il video non è sfuggito a al regista Paolo Pasquini e alla coreografa Agnese Ciaffei, presenti alla serata e promotori del Festival Dantesco, che hanno contattato la scuola per poi guidare i bambini nella produzione di cortometraggi dedicati al Sommo Poeta.

È iniziato così, per insegnanti e alunni, un viaggio nella bellezza come atto educativo – ha detto la coordinatrice Marzia Giorgetti – un viaggo nella meraviglia dei nostri bambini e bambine impegnati a seguire le orme di Dante alla scoperta di se stessi e del mondo».

È nato così il corto di quest’anno “Commedia in blu” che, sulle note della celebre “Volare” e con un testo opportunamente rivisitato racconta di un amore che salva. L’amore di Dante per Beatrice, ma anche l’amore per la natura, per sé stessi, per il mondo circostante e per l’altro.

Durante la serata al Castellani Commedia in blu è stato proiettato assie agli altri 9 corti finalisti del Festival Dantesco, tutti prodotti nelle scuole italiane aderenti al progetto di Xenia Concorso video.

Inoltre è stato proiettato un secondo corto prodotto dalla scuola Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo, ma questa volta in maniera autonoma e amatoriale, sul tema della paura: ‘Niente paura, si vedon le stelle persino da qui’. «Abbiamo ripercorso i timori provati da Dante all’Inferno, nel Purgatorio e in Paradiso, trasformandoli nei timori che provano i bimbi crescendo. La selva oscura è diventata così paura del buio. Il timore di essere abbandonato da Virgilio è diventato il timore di allontanarsi dai genitori e la paura di non essere all’altezza del cospetto di Dio, diventa per i nostri bambini la paura di confrontarsi con gli altri e di affrontare la vita». Il tutto sulle note di Ogni volta di Vasco Rossi