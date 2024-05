Il cortometraggio “Blue Music” al Cinema Teatro Don Bosco di Busto Arsizio

Martedì 21 maggio 2024 ore 20:00 presso il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio, verrà proiettato il cortometraggio “BLUE MUSIC“, diretto da Pietro Vedovato (in arte Peter Banks), giovane regista diplomato al Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

Saranno presenti in sala oltre al regista anche le attrici del corto Ylenia Poggioni, Anna Galoppo, Martina Poggioni e Giusy Castiglioni per rispondere alle domande del pubblico presente.

Di seguito alle ore 21 Film L’APPUNTAMENTO – Regia: Teona Strugar Mitevska (nella foto di copertina)

Trama:

“Asja ha quarant’anni e vive a Sarajevo. Single, si reca a un evento fatto per incontrare persone nuove e incontra Zoran, un bancario di 43 anni. Lui però non si trova lì in cerca di una relazione sentimentale, ma perché ha bisogno del perdono da parte di quelle che nel 1993 furono le sue vittime, quando sparava in città e apparteneva alla fazione opposta. Per chiudere il cerchio, infatti, ha bisogno di incontrare la sua prima vittima.”

Nel sito, www.cinesgbosco.it, tutte le programmazioni di Teatro, Rassegna Cinema, Cineforum, Concerti e Teatro per Ragazzi e la nuova possibilità di acquistare direttamente il biglietto ONLINE .