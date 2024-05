Il dolore e la rabbia della moglie della vittima: “Lo avevamo detto a tutti che era pericoloso”

La rabbia e il dolore della moglie di Fabio Limido, Marta Criscuolo, avvocato di Varese, ai microfoni di Mediaset. Raggiunta vicino a casa ha parlato di quello che la sua famiglia e soprattutto sua figlia Lavinia ha dovuto passare nei due anni di vero e proprio tormento da parte di Marco Manfrinati, che nel pomeriggio di lunedì 6 maggio ha ucciso il 71enne e ferito e sfregiato la ex moglie.

«Il pm Grillo aveva chiesto l’arresto, invece gli hanno dato il divieto di avvicinamento che non serve a niente. Era un anno che c’era il divieto di avvicinamento. Ha tagliato le gomme otto volte a mia figlia, a me, ha spaccato il lunotto posteriore della macchina di mia madre, è venuto davanti al cancello di casa nostra, veniva anche con i genitori, una volta col padre e una con la madre, davanti a casa nostra – ha detto la donna ai microfoni di Mediaset -. Dovevamo andare in vacanza e invece dobbiamo scegliere la bara per mio marito. Lo abbiamo detto a tutti che era pericoloso, si è anche presentato con un martello davanti a casa. Non siamo stati protetti abbastanza».