Il “Ferraris” di Varese a Venezia: c’è la “Supercoppa” delle scuole

Il nome è in inglese, School Cup Extra Time, ma la partita che si disputa venerdì 31 maggio a Venezia (ore 11) può essere accostata a una sorta di Supercoppa. Nel palasport intitolato a Davide Ancillotto – uno di quei giocatori di cui, ancora oggi, ci si chiede dove sarebbe potuto arrivare senza la tragedia che ce lo ha tolto ad appena 23 anni – scenderanno in campo le vincitrici dei tornei scolastici delle provincie di Venezia e Varese.

Per stabilire chi è la più forte sul parquet, senza dubbio, ma anche per tracciare una strada fatta di sport, amicizia e collaborazione che merita di essere percorsa anche in futuro, anche da tante altre realtà e in discipline differenti.

Da una parte l’Istituto Antonio Pacinotti di Mestre, dall’altra il Liceo Scientifico Ferraris di Varese: i due quintetti si contenderanno il trofeo dopo avere vinto rispettivamente la Volksbank Reyer School Cup, istituita dal club lagunare, e la Varese School Cup nata per iniziativa de “Il basket siamo noi” sotto l’ala della società biancorossa.

Entrambi i tornei hanno una matrice simile, si concludono nei rispettivi templi del basket (il palasport “Taliercio” a Venezia-Mestre e la Itelyum Arena di Masnago) e prevedono un coinvolgimento delle scuole che va al di là dell’impegno sul parquet degli studenti-giocatori (coinvolti anche nella gara del tiro da 3 punti).

Non per caso, al palasport “Ancilotto” si esibiranno anche le dance crew che più si sono messe in luce durante i tornei locali, quella della Scuola Europea di Varese e quella del “Gritti” di Mestre, per completare una giornata ricca di sport, spettacolo e calore umano. E per completare l’evento non mancherà un “terzo tempo” in stile rugbistico così da approfondire le amicizie anche fuori dal campo.