“Il gioco più bello del mondo: scenari per un calcio del futuro”, se ne parla alla Liuc

Nuovo appuntamento con le Conversazioni in Biblioteca alla Liuc di Castellanza in occasione della presentazione dei libri “Un discorso intorno al calcio” di Alessandro Aleotti e “Soldi vs. Idee” di Michele Uva e Maria Luisa Colledani, con prefazione di Riccardo Cucchi.

Dalle valutazioni sul calciomercato alla dimensione del “giocare al pallone”, del gioco come valore, si aprirà un dialogo tra due protagonisti di questo mondo capaci di mostrare due visioni possibili e realizzabili per riportare a vivere il calcio come il gioco più bello del mondo.

“Il calcio è un’equazione non completamente risolta”: così Alessandro Aleotti descrive il fenomeno calcio come un qualcosa quasi impossibile da definire, a fronte della complessità delle sue componenti economiche, sociali e anche spirituali. Dei numerosi discorsi che si possono affrontare quando si parla di calcio l’autore ne sceglie uno, attraverso cui prospettare un percorso razionale per uscire dalle attuali criticità.

Michele Uva e Maria Luisa Colledani disegnano, invece, un percorso che valorizza la dimensione sociale, ambientale, di genere e manageriale di questo sport, senza tralasciarne, comunque, gli aspetti economici che hanno segnato l’evoluzione del mondo del pallone.

Intervengono:

Federico Visconti, Rettore LIUC – Università Cattaneo

Marco Vitale, AD Vitale Zane and Co. Srl

Alessandro Aleotti, Presidente Brera Calcio

Michele Uva, Direttore Social & Environmental Sustainability della UEFA