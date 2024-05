Il jazz sotto le stelle nella piazza del Castello di Besnate

La settima edizione del Besnate Jazz Festival, in programma il 31 maggio e il 1° giugno 2024, è un evento imperdibile per gli amanti del jazz e della musica in generale. Organizzato dal Comune di Besnate e dalla Pro Loco Besnate, giunto alla settima edizione il festival offre ingresso gratuito e un palcoscenico particolare e affascinante, la suggestiva Piazza Santa Maria del Castello.

In caso di maltempo, i concerti si terranno nella Loggia del Palazzo Comunale.

Venerdì 31 maggio: Max De Aloe Quartet

L’apertura del festival, prevista per venerdì 31 maggio alle ore 21.00, vedrà la performance del Max De Aloe Quartet. Il quartetto, composto da Max De Aloe (armonica cromatica), Roberto Olzer (pianoforte), Marco Mistrangelo (contrabbasso) e Nicola Stranieri (batteria), presenterà dal vivo il nuovo CD “Melodic Monk”. Questo progetto unico reinterpreta la musica del leggendario pianista e compositore Thelonious Monk, fondendo elementi tradizionali con l’innovazione dell’armonica cromatica di De Aloe.

Sabato 1 giugno: 8 Millimetri

Il sabato sera, 1 giugno alle ore 21.00, sarà il turno degli 8 Millimetri. Questa formazione, composta da Fabio Zennaro (arrangiatore e tastiere), Massimo Catinelli (chitarra), Fabio Ardizio (basso), Massimo Landolfo (batteria), Andrea Distefano (tromba), Massimo Gullo (trombone), Alessandro Gullo (sax alto) e Andrea Milano (sax tenore), porterà il pubblico in un viaggio attraverso le atmosfere trascinanti delle colonne sonore dei telefilm statunitensi degli anni ’70 e ’80. Il loro spettacolo promette di essere coinvolgente e divertente, con un gioco musicale che sfiderà il pubblico a riconoscere i brani delle serie TV.

Un Festival di emozioni e scoperte

Il Besnate Jazz Festival 2024 non è solo un evento musicale, ma un’occasione di incontro e condivisione. L’atmosfera accogliente della piazza, unita alla qualità delle esibizioni, renderà ogni serata un’esperienza indimenticabile. Gli spettatori avranno l’opportunità di scoprire nuove interpretazioni di classici del jazz e di lasciarsi trasportare dalle melodie che hanno segnato intere generazioni.

La direzione artistica di Max De Aloe assicura un programma curato nei minimi dettagli e comunque sempre stimolante.

Dettagli dell’Evento

Luogo: Piazza Santa Maria del Castello, Besnate

Piazza Santa Maria del Castello, Besnate Date: Venerdì 31 maggio e Sabato 1 giugno 2024

Venerdì 31 maggio e Sabato 1 giugno 2024 Orario: Entrambi i concerti iniziano alle ore 21.00

Entrambi i concerti iniziano alle ore 21.00 Ingresso: Gratuito

Gratuito In caso di maltempo: Concerti nella Loggia del Palazzo Comunale

Unitevi a noi per celebrare la settima edizione del Besnate Jazz Festival e lasciatevi conquistare dalla magia del jazz!