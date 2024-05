Il lago esonda e isola il bar sul lungo lago di Gavirate. Foti: “L’amministrazione dia una risposta”

Il lago esondato sul lungolago di Gavirate diventa tema di campagna elettorale. A sollevare la questione il candidato di “Gavirate s’è desta” Simone Foti che, dopo un sopralluogo, si fa carico delle preoccupazioni del titolare del bar ormai difficile da raggiungere.

« La situazione è molto critica – commenta Foti – perché non si può accedere da nessuno dei due lati, né dal parcheggio zona hub australiani, né dal parcheggio area camper. L’unico accesso è per una strada secondaria ai più sconosciuta. Il proprietario, giovane imprenditore, è molto amareggiato e preoccupato per la situazione di accesso al suo locale, ma sopratutto per le risposte dell’amministrazione comunale, la quale non ha preso in considerazione nessuna soluzione.

Noi crediamo che sia sufficiente una semplice passerella lato torretta, per intenderci, perché l’acqua è alta una trentina di centimetri. Il proprietario ci ha riferito che una simile soluzione non è percorribile secondo l’amministrazione comunale per questioni di sicurezza. Crediamo che si debba dare una pronta risposta al giovane imprenditore che ha deciso di investire nel nostro territorio trovando al più presto una soluzione che gli permetta di continuare a lavorare».

LA REPLICA DEL SINDACO SILVANA ALBERIO

«Siamo in campagna elettorale e quindi ci sta che ci siano queste polemiche. Però va precisato che la passerella sarebbe anche pronta ma, per collocarla, occorre che un’altezza delle acque di massimo 30 centimetri perché, per altezze superiori, occorre un intervento differente per garantire la sicurezza. Oggi, purtroppo, l’altezza del lago in quel punto è superiore. I nostri tecnici hanno fatto le misurazioni e, con la Pro Loco, stanno monitorando la situazione: appena sarà possibile la passerella verrà posizionata».

« Consiglierei al candidato Foti – aggiunge Silvana Alberio – di sentire i gaviratesi della sua lista, perché, per noi Gavirate, l’esondazione del Lago non è proprio una novità assoluta. Succede, magari non frequentemente e non a questi livelli, ma in passato abbiamo visto situazioni anche peggiori. Che il lago possa esondare è una cosa che si deve mettere in conto. Appena le condizioni meteo lo consentiranno, imetteremo il lungolago nelle condizioni più accettabili e di massima fruibilità».