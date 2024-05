Il McDonald’s di Luino inizia a prendere forma, 48 i posti di lavoro disponibili

(Foto di Candido Quatrale)

All’interno dell’area delle ex Segherie di Viale Dante a Luino, si comincia già a intravedere la struttura in ferro destinata ad ospitare il tanto atteso McDonald’s di Luino, i cui lavori, nonostante qualche ritardo causato dalla burocrazia e dal maltempo, sembrano proseguire spediti.

Con il fast food, si stanno muovendo anche i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Don Folli e Viale Dante, la quale sostituirà definitivamente i semafori in quel punto. Un’opera a carico del noto fast food, che però comporterà un ulteriore investimento da parte del Comune di 100mila euro – previsti durante l’ultima variazione di bilancio – per lavori aggiuntivi.

Se tutto procederà come programmato, il McDonald’s di Luino aprirà le sue porte tra fine giugno e metà luglio. È per questo motivo che sono già state aperte le selezioni online (per 48 posti di lavoro disponibili) per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Luino del McDonald’s Job Tour, prevista nella seconda metà di maggio.

Entro il 17 maggio, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di Luino potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio cv. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza. Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali. Per maggiori informazioni: McItalia Job Tour