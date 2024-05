Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara al Salone Estense di Varese

Lunedì 27 maggio alle 21 il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara sarà al Salone Estense di Varese, dove interverrà per una serata a tema scuola, merito e disagio giovanile, dove presenterà il suo ultimo libro, “La scuola dei talenti”.

«Un onore e un piacere avere un ministro con una delega così importante nella nostra città – dice il segretario cittadino della Lega Marco Bordonaro, tra i promotori della serata – In particolare questo incontro ci è stato chiesto da alcuni insegnanti e studenti, nell’ottica di un rinnovato interesse per il tema della scuola, che tocca tutti noi e la società intera».

La serata, spiega il segretario leghista, non sarà una semplice presentazione di un libro: «Prenderemo spunto dal testo per approfondire tanti temi, in una sorta di tavola rotonda allargata, con un focus particolare sul disagio giovanile, problematica che a Varese, purtroppo, ben conosciamo per via di alcuni episodi. Mai come oggi un governo è stato così vicino ai territori, e questa gradita visita a Varese ne è l’ulteriore riprova».