Il Motto di Tommy: un’esperienza autentica sul Lago Maggiore

Nel pittoresco contesto di Castelveccana, una perla nascosta nella provincia di Varese, sorge Il Motto di Tommy, una struttura ricettiva che dal 2019 ha catturato l’attenzione di un pubblico internazionale. Con una clientela composta per il 60% da tedeschi, 20% da paesi del Benelux, 10% francesi e 8% italiani, questa struttura dimostra come l’autenticità e la qualità dell’ospitalità italiana possano attrarre visitatori da tutta Europa.

Un pacchetto turistico locale su misura

Il Motto di Tommy si distingue per la sua capacità di offrire pacchetti turistici personalizzati, che non solo mettono in luce le bellezze di Castelveccana ma anche le innumerevoli attrazioni del Lago Maggiore. Dalle zone e borghi caratteristici come la Rocca di Calde e la Chiesetta di Santa Veronica, fino alle pittoresche spiagge delle Cinque Arcate e la spettacolare Cascata della Froda, gli ospiti possono esplorare la ricchezza culturale e naturale del territorio grazie a documentazione dettagliata e consigli esperti.

Accoglienza e pulizia le priorità

La filosofia di ospitalità di Il Motto di Tommy pone un’enfasi particolare sull’accoglienza calorosa e sulla pulizia impeccabile. Fin dal primo momento, gli ospiti vengono accolti con una cordialità che li fa sentire come a casa. Questo approccio personale è cruciale per garantire che ogni soggiorno sia confortevole e memorabile.

Esplorazioni per ciclisti e camminatori

Come Official Point del progetto #VareseDoYouBike della Camera di Commercio di Varese, Il Motto di Tommy offre agli appassionati di ciclismo una panoramica dettagliata delle 13 frazioni del comune, del Passo del Cuvignone e di San Antonio, oltre a vari sentieri panoramici che costellano il comune. Queste attività permettono di vivere il Lago Maggiore e i suoi dintorni in modo attivo e immersivo, esplorando scenari naturali mozzafiato e percorsi meno conosciuti ma altrettanto affascinanti.

Contatti e informazioni

Per ulteriori dettagli o per pianificare una visita, è possibile contattare Il Motto di Tommy all’indirizzo email ilmottoditommy@gmail.com. Con la sua offerta di esperienze locali autentiche e un’accoglienza che fa sentire ogni ospite speciale, Il Motto di Tommy rappresenta una scelta ideale per chi cerca un soggiorno ricco di scoperte nel Varesotto.