Il nuovo gestore della piscina Manara di Busto Arsizio è Aquamore. Da metà giugno riapre l’estivo

Si chiude una delle pagine più brutte della storia della piscina Manara, finalmente, che coincide con la gestione dell’impianto di Busto Arsizio con la società Forus e se ne apre una nuova, grazie all’accordo chiuso tra la società Acqua 13 SSD e l’amministrazione comunale. L’uscita di Forus dalla piscina era stato stabilito dal Comune entro la data del 31 maggio.

Con provvedimento esecutivo datato 27 maggio 2024 il Comune ha affidato ad Aquamore (Acqua 13 SSD RL) la gestione del servizio di balneazione e bagni pubblici presso l’impianto natatorio di Via Manara, per la durata di 2 anni a decorrere dal 1 giugno 2024. La società gestisce già un altro impianto in provincia di Varese e cioè l’impianto di Jerago con Orago ma la presenza del marchio è diffuso in tutta Lombardia e in Veneto.

Il giorno 31 maggio la piscina rimarrà chiusa al pubblico per consentire le operazioni di riconsegna dell’impianto da parte di FORUS al Comune. A partire dal 1 giugno l’impianto di via Manara sarà attivo un info-point Aquamore a disposizione dell’utenza. Altre informazioni saranno presto disponibili sul sito www.aquamore.it e sui nuovi profili social del Centro.

Si comunica che la parte coperta del Centro rimarrà chiusa al pubblico a decorrere dal 1 giugno 2024 per tutta la stagione estiva per permettere le operazioni di manutenzione straordinaria già disposte dal Comune ed in attesa di effettuazione, anche a causa del contenzioso avviato da Forus talia Ssd. Una gestione, quella della società spagnola, partita con grandi speranze ma finita con gravi problemi di manutenzione agli impianti, disservizi continui e un’inchiesta della magistratura per frode in pubbliche forniture.

La parte esterna dell’impianto, per la stagione estiva, sarà riaperta al pubblico, indicativamente a partire dalla metà del mese di giugno 2024 al termine dei lavori già avviati dall’Amministrazione Comunale di sistemazione del parco esterno.