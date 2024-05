Il Polo Civico Vedanese risponde a Prossima Vedano: “Nessuna intimidazione, solo la verifica sulle autorizzazioni”

La campagna elettorale a Vedano Olona continua ad animarsi. Come prevedibile, la vicenda dell’intervento sulla pensilina delle scuole elementari da parte di Prossima Vedano, continua a far discutere e prosegue oggi con la risposta del Polo Civico Vedanese al comunicato diffuso ieri dalla lista di Vincenzo Orlandino.

«Nessuna provocazione o intimidazione – spiega il candidato del Polo Civico Sergio Mina – solo una doverosa verifica sulle autorizzazione. Ci sono delle regole e tutti le devono rispettare. Non è che posso alzarmi una mattina e decidere di andare a ridipingere la casa comunale di mia iniziativa».

«Vogliamo fare chiarezza sull’episodio avvenuto il 30 aprile, che ha visto la Polizia locale intervenire (peraltro come riferito dalle persone presenti attivando la bodycam, a dimostrazione della inusuale situazione venutasi a creare, non certo imputabile ad esponenti del Polo Civico Vedanese), al fine di verificare i lavori di ritinteggiatura della pensilina alle scuole elementari annunciati da Prossima Vedano. Alcuni esponenti del Polo Civico Vedanese, hanno chiesto alla Polizia locale se l’intervento di manutenzione fosse stato debitamente autorizzato, come da normativa vigente in materia. Infatti la pensilina è un bene comunale e qualsiasi manutenzione deve essere autorizzata dal Comune e, peraltro, effettuata sempre da operatori autorizzati dall’Amministrazione comunale. Tale circostanza dovrebbe essere ben conosciuta dall’attuale vicesindaco ma, a quanto pare, non è così».

«Dunque – prosegue il Polo Civico Vedanese – non vi è stato nessun atto intimidatorio nel chiedere se vi fossero le necessarie autorizzazioni ma una legittima e doverosa richiesta formulata anche da alcuni consiglieri attualmente in opposizione, ragione per cui non si comprende il perché di tale reazione stizzita da parte del vicesindaco Vincenzo Orlandino. Chiarita la questione sotto l’aspetto meramente fattuale, non possiamo non cogliere la ghiotta occasione di tirare un calcio di rigore a porta vuota, rimarcando che l’iniziativa di riverniciare la pensilina (peraltro durata solo un’ora) è solo propaganda elettorale e le illazioni di “Prossima Vedano” in merito alla mancanza di idee da parte del Polo Civico Vedanese, saranno puntualmente smentite quando sarà presentato il programma amministrativo».